Internasjonale organisasjonar saman mot juks i idretten

International Forum for Sports Integrity (IFSI) samla deltakarar frå mellom anna den olympiske rørsla, Europarådet, FN, Interpol, Europol, nasjonale styresmakter og ulike forskingsmiljø. Norges idrettsforbund var invitert av IOC og stilte med Jordet, som også er medlem av IOCs jussekspertgruppe for å motverke manipulasjon av idrettskonkurransar.

– Manipulasjon og juks i idretten er ein av vår tids største truslar. Derfor er det viktig at NIF bidrar internasjonalt i kampen for å sikre vilkåra for fair play i idretten. Vi ønsker å vere til stades og bidra med vår fremste fagkompetanse, seier generalsekretær Karen Kvalevåg i ei pressemelding frå idrettsforbundet.

IOC-president Thomas Bach understreka under møtet kor viktig det er med samarbeid på tvers av ulike organisasjonar og fagmiljø for å verne idretten mot manipulering og korrupsjon.

Retningslinjer

Det vart under møtet lagt fram ein rapport utarbeidd av IOC og FN som gir råd og retningslinjer idrettsorganisasjonar kan nytte for å få og følgje opp varsel om manipulering, trakassering, doping og andre uønskte forhold.

– Ein kan ikkje løyse desse utfordringane åleine. Eit tett samarbeid mellom ulike interessentar, både nasjonalt og internasjonalt, er heilt nødvendig for å jobbe målretta og oppnå synlege resultat på desse problemområda. IFSI-møtet i Lausanne er ein av fleire viktige møteplassar i det felles arbeidet vårt mot manipulering av idrettskonkurransar, seier Tord Jordet i pressemeldinga.

IOC og Europol underteikna eit dokument som skal styrke samarbeidet mellom organisasjonane i form av kompetanse- og kunnskapsdeling innan området manipulering av idrettskonkurransar.

Nettverk

Bach ønskte òg lanseringa av eit etterforskingsnettverk for idrett velkommen. Det består av over 200 kompetansepersonar frå nasjonale og internasjonale etterforskingsmiljø, nasjonale olympiske komitear og domsorgan i ulike idrettsorganisasjonar.

– Det er heilt avgjerande for både styresmaktsorgan og idrettsorganisasjonar å kunne identifisere og sanksjonere dei som står bak manipulasjon av idrettskonkurransar så tidleg som mogleg. Eit slikt nettverk vil styrke innsatsen vår på dette feltet, seier Jordet, som oppmodar alle i norsk idrett til å bidra til ein kultur der det blir meldt frå ved kjennskap til kritikkverdige forhold.

Europarådets konvensjon for manipulering av idrettsarrangement, som tidleg vart ratifisert av Noreg, tredde elles i kraft 1. september i år.

