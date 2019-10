Martial vil skåre meir, lærer av Solskjær

sport

Det seier franskmannen i ein tekst i Manchester Uniteds app, der han snakkar om dei ulike vala han har treft gjennom karrieren sin. No vel han å prioritere skåringar framfor tekniske finessar.

– Eg er veldig fokusert på rolla som midtspiss, å få opp skåringstalet og hjelpe laget på den måten. Tidlegare elska eg å drible, på kostnad av nesten alt anna. No handlar det om å skåre mål. Det er det første målet mitt, og slik må det vere, seier han.

– Vi har ein av dei store avsluttarane å lære frå på trening no, med Ole som manageren vår. Eg har sett ganske mange klipp av han frå den gong han framleis spelte, og for ein avsluttar han var. Han skåra nokre fantastiske mål. Han har masse erfaring å dele etter sjølv å ha vore ein toppspiss. Det vil hjelpe oss både individuelt og som lag.

Har det framleis

Martial meiner at 46-årige Solskjær framleis kan vise korleis det skal gjerast, ikkje berre fortelje det.

– Under trening viser han nokon gong fram små flikkar og rørsler som viser at han framleis har det. Evnene, berøringane, avslutningane. Vi kan alle sjå kva han har, seier han.

– Ole gir òg spissane mange råd om korleis vi skal plassere oss på banen, og vi er glade for å få det. Det er viktig å halde fram å lære nye ting, nye element, som kan gi oss fleire valmoglegheiter og gjere oss meir effektive på banen.

Besett

Den 23-årige spissen skåra i bortesigeren mot Norwich søndag. Det var hans tredje Premier League-mål for sesongen. Han meiner at innstillinga er ein nøkkel til fleire skåringar.

– Som spiss er du ikkje der for å levere fantastiske pasningar eller lange løp. Eg har forstått at for å skåre mål må ein vere besett, fiksert berre på det, å skåre mål. Det er slik ein trivst som spiss. Det er ikkje eit val, det er slik det må vere, seier han.

– Det betyr ikkje at det ikkje blir fleire finessar. Det er viktig å ikkje miste gleda ved å spele fotball, for om du mistar den lidenskapen, blir alt mykje vanskelegare. Men om eg viser ein finesse, vil eg avslutte med å skåre.

