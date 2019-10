Skandinaviske fotballspelarar vil ikkje ha kunstgras

sport

Det er spelarforeiningane i Sverige, Noreg og Danmark som har gjennomført undersøkinga. 460 spelarar frå dei to øvste divisjonane på herresida og dessutan toppserien for kvinner har svart.

Heile 85 prosent av spelarane svarer at naturgras er det føretrekte underlaget å spele på dersom dei kunne ha bestemt. Ni prosent vil ha kunstgras, mens for dei siste seks prosentane er underlaget uvesentleg.

Vidare svarer 90 prosent av dei spurde at dei meiner det bør investerast meir i betre grasbanar, medan ti prosent vil ha fleire middel retta mot kunstgrasbanar.

Debatten rundt bruk av kunstgrasbanar har rasa den siste tida. Det er usemje i norsk fotball om vegen vidare. Norges Fotballforbund kalla tidlegare denne veka kunstgrasbanar «en garantist for stor aktivitet som også ivaretar miljøhensyn ved enkle grep».

Mange har i den samanhengen peika på miljøutfordringane kunstgrasbanane representerer, særleg med tanke på handtering av gummigranulat som blir brukte i graset, og som i mange tilfelle hamnar på avvegar utanfor banane.

Aukar belastinga

I undersøkinga blir søkelyset retta mot belastinga kunstgrasunderlag har på kroppen og skadefrekvensen på kunstgras kontra naturgras.

90 prosent av spelarane som har svart på undersøkinga i spelarforeiningane, svarer bekreftande på at dei har opplevd at «et skifte mellom kunstgress og naturgress øker den fysiske belastningen på min kropp». Berre to prosent har ikkje merka nokon forskjell.

95 prosent svarer vidare at dei meiner kunstgras forårsakar fleire skadar enn grasbanar.

– Dette er oppsiktsvekkande høge tal. Viss norske lag ønsker å konkurrere på det høgaste nivået internasjonalt, må vi konkurrere på same underlag, det er meininga mi. Når ein i tillegg ser kor mange spelarar som meiner kunstgras er det underlaget som forårsakar flest skadar, så er dette eit varsku som det må takast omsyn til, seier RBK-kaptein Tore Reginiussen i ei pressemelding.

43 prosent svarte

Forbundsleiar Joachim Walltin i spelarforeininga NISO meiner undersøkinga som no er gjennomført er eit viktig innspel i debatten rundt bruk av kunstgrasbanar i framtida.

– Med det tydelege bildet undersøkinga viser – samla og i dei enkelte landa – må klubbar og forbund lytte til spelarane og prioritere investeringar i betre grasbanar, seier han.

Undersøkinga vart i alt send ut til 1348 spelarar frå Danmark, Sverige og Noreg. Totalt var svarprosenten på 34. I Noreg enda ein på 43 prosent.

I Eliteserien har 11 av 16 lag kunstgras på heimebanen sin. Rosenborg er blant klubbane som har tatt til orde for at det no må satsast meir i retning av naturgras igjen.

(©NPK)