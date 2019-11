Klæbo på kollisjonskurs med eks-trenaren

sport

Kommande vinter blir det arrangert ein separat sprinttour med seks renn spreidde frå 9. november til 3. april, og det er millionbeløp i potten. Distansen er 100 meter.

Klæbo er verdas klart beste langrennssprintar og er freista til å prøve seg. Han meiner at supersprint høyrer framtida til.

– Det er det ingen tvil om. Eg har trua på konseptet, og at det på sikt kan bli ei bra greie. I starten er det viktig at profilar stiller opp slik at det kan bli blest rundt det. Viss eg får moglegheita, skal eg absolutt vere med, seier Klæbo til NTB.

Den kjappe trønderen ser ikkje bort frå at ein slik sprint burde bli ein del av verdscupen i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Ja, det kan hende. Det er ein fin start at det kjem ein supersprintcup med fleire renn i éin sesong. Dette er ein annan type langrenn, men veldig publikumsvennleg og showbasert. Det er noko eg trur er komme for å bli.

Utfordringar

Tidlegare landslagssjef Vidar Løfshus meinte nyleg i eit intervju med VG at langrenn er under press, og at det ikkje er sjølvsagt med seks distansar i OL i fortsetjinga. Han trudde òg at klimaendringar i større grad vil tvinge sporten innandørs.

– Det er absolutt ikkje utenkeleg at distansane blir kortare. Den 100-meteren er relativt enkel å arrangere. Du treng ikkje så mykje snø som du treng i ein vanleg sprint, og du får pressa masse folk rundt løypa som kan sjå på. Det blir tette duellar og jamt til mål. Det trur eg er bra. Eg trur dette kan vere bra for rekrutteringa og sporten generelt, seier Klæbo.

– Er dette noko de har snakka om i miljøet?

– Ja, litt. Eg har stilt meg veldig positiv, viss det blir jobba hardt nok. Eg trur at showrenn og flytting inn til dei store byane med masse publikum er vegen å gå for å utvikle langrennssporten meir. Sprintrenna i Dresden og Drammen er fantastiske. Der er det rått å gå, og det gir kule TV-bilde som skaper meir interesse.

Avventande

Klæbos trenar på allroundslaget, Eirik Myhr Nossum, er meir flø. Han ser ikkje for seg at FIS tar tak i dette på kort sikt.

– Eg har alltid vore ein dårleg spåmann, men det er slik at om eit format skal inn, så må eit anna format ut. Kva framtida ber med seg, er vanskeleg å seie, men show er viktig, og vi er avhengige av å by på underhaldning om idretten skal overleve. Det er naturleg at slikt blir diskutert, men eg trur ikkje at det kjem inn i verdscupen i morgon. I framtida? Kanskje, seier Nossum.

Sprinttrenar Arild Monsen seier at han enno ikkje er på linje med sin tidlegare sprintelev Klæbo.

– Eg er ikkje der per no. Eg vil først verne om dei øvingane vi har overfor IOC (Den internasjonale olympiske komiteen), og halde på seks øvingar i OL- og VM-programmet vårt. Dei (sprintane) kan komme, men at dette skal gjere langrennssporten rikare og eventuelt redde han, har eg null tru på.

– Fordi?

– 100 meter på ski? Det er jo sprint, men for meg er langrenn og ski ein uthaldsidrett. Eg skal ikkje seie tvert nei til det, men dette er ikkje noko som skal erstatte og ta over. Det kan vere eit supplement, og eventuelt få det inn i byar, men dette er inga stor fanesak for underteikna.

– Kva tenker du viss nokon av løparane dine kjem til deg og vil gå sprinten i Hafjell eller under Marcialonga i vinter?

– I Hafjell er det ingen problem, for det kolliderer ikkje med noko anna. Men viss det kolliderer med ei anna verdscuphelg, og dei heller vil gå 100 meter, er det ugreitt, seier Monsen.

Dei seks supersprintane kommande vinter går i Östersund, Dresden, Trentino, Oberammergau, Msova og Hafjell.

