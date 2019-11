Högdahl fekk plass i VM-troppen, ingen store overraskingar

sport

Med i troppen er mellom anna Herning-Ikast-profilen Helene Gigstad Fauske. Viborg-spelar Moa Høgdahl fekk òg plass.

Hergeirsson understreka at uttaket har vore vrient.

– Det er like krevjande kvar gong. Med sju gode handballspelarar ute, som ville vore med og kjempa om plass i troppen, og fleire av dei vore der, er det sikkert mange som tenker at no er det lettare å ta ut toppen. Det er det definitivt ikkje, sa Hergeirsson då han las opp namna.

Slik ser VM-troppen ut:

Silje Solberg (Siófok), Andrea Austmo Pedersen (Vipers Kristiansand), Malin Aune (Vipers Kristiansand), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal (Györ), Marta Tomac (Vipers Kristiansand), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Heidi Løke (Vipers Kristiansand), Kari Brattset Dale (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers Kristiansand), Ingvild Bakkerud (Odense), Helene Gigstad Fauske (Ikast-Herning), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Silje Waade (Vipers Kristiansand), Moa Høgdahl (Viborg).

Reservar er Emily Stang Sando (Buducnost), Tonje Enkerud (Storhamar) og Kristine Breistøl (Esbjerg).

Landslagssjef Hergeirsson la også til at veteranen Marit Malm Frafjord er superreserve og steppar inn dersom det blir problem med nokre av linjespelarane.

Vilde Mortensen Ingstad er derimot ikkje med i troppen. Det var ei overrasking for mange, men har òg med skade å gjere

– Vilde har slite med rygg over lang tid. Han har ikkje vorte betre, snarare verre. No må ho ta pause frå handballen. I seks, kanskje i åtte veker, sa landslagssjef Hergeirsson.

Skadekrise

Landslaget har vore hardt ramma av skadar i månadene som har leidd opp til uttaket på måndag. Store profilar som Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen er alle uaktuelle for meisterskapen i Japan.

I tillegg har målvaktstjerna Kari Aalvik Grimsbø valt å takke nei til VM. Ho har utfordringar med knea og prioriterer spel i klubblaget Györ.

Skadane betyr at landslagssjef Hergeirsson må setje si lit til fleire spelarar med ikkje altfor mykje meisterskapserfaring. Samtidig fell det ekstra mykje ansvar på veteranar som Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke.

Noregs første kamp i verdsmeisterskapen blir spelt i Kumamoto 30. november. Motstandar er Cuba.

Slovenia, Serbia, Angola og Nederland er Noregs andre motstandarar i det innleiande puljespelet.

(©NPK)