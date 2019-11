Svenske skistjerner usamde med Klæbo: – Ikkje det minste interessant

sport

Kommande vinter blir det arrangert ein separat sprinttour med seks renn spreitt frå 9. november til 3. april. I potten ligg det millionbeløp. Distansen er 100 meter.

Klæbo er den klart beste langrennssprintar og er freista til å prøve seg allereie denne sesongen. Han meiner at supersprint tilhøyrer framtida. Like stor er ikkje entusiasmen i den svenske skileiren.

– Det er ikkje noko eg kjem til å prioritere, seier den svenske langrennsdronninga Stina Nilsson til TT.

Ho har tidlegare stilt til start i supersprinten på heimebane i Östersund, men opplyser at det ikkje er aktuelt denne sesongen. På spørsmål om supersprint kan vere vegen å gå for internasjonalt langrenn, lyder svaret:

– Eg veit faktisk ikkje.

Kritisk Halfvarsson

Calle Halfvarsson har inga tru på nyvinninga.

– Eg er kanskje gammaldags, men eg synest ikkje det er det minste interessant å sjå på. 100 meter har vi i springing, og det er interessant, men eg trur ingen i Spania vil synast det er interessant å sjå på 100 meter på ski, seier han.

Johannes Høsflot Klæbo er av stikk motsett oppfatning. Han meiner supersprinten kan vere framtida.

– Det er det ingen tvil om. Eg har trua på konseptet, og at det på sikt kan bli ei bra greie. I starten er det viktig at profilar stiller opp slik at det kan bli blest rundt det. Viss eg får moglegheita, skal eg absolutt vere med, sa langrennsstjerna til NTB nyleg.

– Dette er ein annan type langrenn, men veldig publikumsvennleg og showbasert. Det er noko eg trur er komme for å bli, la han til.

Monsen tviler

Sprinttrenar Arild Monsen er på si side ikkje på linje med den tidlegare sprinteleven sin Klæbo.

– Eg er ikkje der per no. Eg vil først verne om dei øvingane vi har overfor IOC (Den internasjonale olympiske komiteen), og halde på seks øvingar i OL- og VM-programmet vårt. Dei (sprintane) kan komme, men at dette skal gjere ein rik og eventuelt redde langrennssporten, har eg null tru på, sa han til NTB då temaet vart tatt opp.

Dei seks supersprintane kommande vinter går i Östersund, Dresden, Trentino, Oberammergau, Moskva og Hafjell.

(©NPK)