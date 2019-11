Australia først i verda med likelønn for kvinner og menn på fotballandslag

sport

Det melder News.com.au, som opplyser at kvinnelandslaget «The Matildas» har fått same lønnsavtale som dei mannlege kollegaene sine på «The Socceroos». Alle pengar som kjem inn frå sponsorar av landslaga skal fordelast likt mellom kvinne- og herrelandslaga, noko som inneber at herrelandslaget har gått med på å «gi frå seg» ein stor del av sponsormidlane dei får inn – alt for å sikre likelønn.

Det blir at påpeika medan fotballgutane i Australia drar inn meir pengar i kassa enn jentene kommersielt sett, så oppnår dei australske fotballjentene betre internasjonale resultat – litt som i Noreg.

Matildas har komme til fleire kvartfinalar i fotball-VM og har òg gjort det bra i andre internasjonale meisterskapar.

Ifølgje The Daily Telegraph vil det australske fotballforbundet (FFA) og den australske spelarforeininga (PFA) kunngjere avtalen innan kort tid.

Målet er at avtalen skal vere sluttført før Matildas spelar mot Chile på heimebane laurdag.

