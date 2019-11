Kraftig lønnshopp for svenske langrennsstjerner

sport

Det svenske skiforbundet har vedtatt å auke kompensasjonen til landslagsløparane med formidable 67 prosent til 200.000 svenske kroner. Tidlegare har summen vore 120.000.

Aftonbladet var først ute med å melde om lønnshoppet.

– Skal ein tene pengar i denne idretten må ein verkeleg opp blant dei aller beste, då kan ein tene gode pengar. Så det er klart det er ein tryggleik at ein får det litt betre økonomisk, sjølv om det ikkje er kjempestore summar, seier Calle Halfvarsson.

Nytt bonussystem

Også bonussystemet til det svenske laget er endra før den kommande meisterskapsfrie sesongen. Tidlegare var det berre førsteplassar i verdscupen som utløyste bonus, men denne sesongen vil òg andre- og tredjeplassar gi utslag på lommeboka.

Ein førsteplass skal som tidlegare utløyse ein enkeltutbetaling på 50.000 svenske kroner, medan andreplass og tredjeplass gir høvesvis 30.000 og 20.000 kroner.

– Det er òg bra, seier Calle Halfvarsson.

Tidlegare fekk alle svenske landslagsløparar utbetalt 100.000 ekstra kroner ved sesongslutt dersom dei til saman hadde nådd 30 pallplassar gjennom vinteren. Den ordninga blir det no slutt på.

I staden blir det lagt opp til meir individuell premiering.

Dahlqvist-saka

Bonusane går samtidig berre til løparane som tilhøyrer elitelandslaget. Slik var det òg førre sesong, noko som heldt på å få eit spesielt utslag. Maja Dahlqvist stod nemleg for sju av Sverige 37 pallplassar i verdscupen. Ho tilhøyrde likevel utviklingslandslaget, og hadde dermed i utgangspunktet ikkje krav på bonusen på 100.000 kroner.

Ein sponsor gjekk til slutt inn og sørgde for at ho fekk det same som eliteløparane. Ifølgje Expressen skal den episoden vere mykje av grunnen til at praksis no blir endra.

