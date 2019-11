Lagerbäck i dialog med seg sjølv om å halde fram

sport

– Eg kan faktisk ikkje svare no. Vi har hatt ein kort prat, og no fører eg ein veldig dialog med meg sjølv, men lenger enn det har eg ikkje komme, sa landslagssjefen tysdag.

Under førre samling sa Lagerbäck at han ikkje kunne uttale seg om moglegheita for å forlenge avtalen før fotballforbundet spurde han. No har forbundsleiinga ved president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt gjort det klart at dei vil forlenge avtalen som spring ut neste år.

– Pål og Terje har ikkje sett nokon tidsfrist, men oppfatninga mi er at dette bør avklarast så tidleg som mogleg, særleg når dei er så snille og seier at eg er første namn. Avgjerda kjem nok til å treffast i nær framtid, sa Lagerbäck.

– Det som taler mot å forlenge ser eg når eg kikkar meg i spegelen. Eg veit kor gammal eg er, og det handlar om å binde meg opp i to år til. Samtidig kjennest det utruleg gøy og heidrande å få denne støtta, også frå spelarane og støtteapparatet, og det er òg inspirerande å jobbe med ein ung og lovande tropp.

Han har framleis sjansen til å bryte Noregs langvarige sluttspeltørke allereie innan gjeldande avtale, men det blir i så fall gjennom nasjonsligaomspelet i mars. Innan då kan han ha skrive under for endå ei kvalifisering, som då gjeld VM i Qatar om tre år.

(©NPK)