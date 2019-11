Norsk toppjockey hamna bak favorittane i Melbourne Cup

sport

På oppløpssida såg det ut til at ein av storfavorittane, Master Of Reality og jockey Frankie Dettori, skulle ta sigeren, men rett før mållinja kom australske Vow And Declare opp med jockey Craig Williams og kara til seg sigeren i det gjæve løpet med – bokstaveleg talt – eit hestehovud. Den totale premiepotten er på 20 millionar australske dollar, og vinnarhesten får 4,4 millionar av dette, noko som svarer nesten til 28 millionar kroner. Jockeyen får 5 prosent av premien.

Norske William Buick frå Eiksmarka i Bærum har for lengst etablert seg i den internasjonale jockeytoppen. Han har hatt eit lengre skadeavbrot etter eit fall i mai, men er tilbake og rei tysdag vinnarhesten i fjor, Cross Counter, ranka som nummer fem av dei 24 hestane som starta. Han kom dårleg ut frå start, hamna midt i feltet og sjølv om han kom sterkare på slutten, hadde ikkje Buick og Cross Counter noka reell moglegheit til å ta seg opp i det sterke sluttfeltet på oppløpssida.

Ifølgje BBC stod Storbritannia stille og følgde med tysdag, trass at det var tidleg morgon i Europa, då Cross Counter startar på Flemington i Melbourne. Årsaka var at om Cross Counter hadde vunne ville det vore første gong ein utanlandsk hest hadde vunne Melbourne Cup to år på rad

Det har skjedd fem gonger før at ein hest har vunne to gonger på rad, men altså ikkje ein utanlandsk hest.

Buick rir for Stall Godolphin.

(©NPK)