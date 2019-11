Tottenham ankar Sons utestenging

sport

Son takla Gomes, Everton-spelaren gjekk i bakken, kolliderte med ein Tottenham-spelar og enda opp med brekt ankel i kampen på søndag. Gomes vart operert måndag.

Den sørkoreanske spelaren var oppløyst i tårer då han såg omfanget av Gomes' skade. Dommar i kampen Martin Atkinson hadde gjort klar det gule kortet, men skifta til raudt då han såg at samanstøyten hadde ført til brot.

TV-bilda frå Goodison Park viste likevel at Gomes pådrog seg brotet etter taklinga og før han kolliderte med Spurs-backen Serge Aurier.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sa etter kampen at Son ikkje hadde til hensikt å skade Gomes og trudde at VAR (Video Assisted Referee) ville bli brukt og at utvisinga ville bli omgjort.

Dei ansvarlege i Premier League forklarte derimot avgjerda til dommaren slik: – Det raude kortet vart gitt til Son fordi handlinga gjekk ut over sikkerheita til spelaren, og at skadesituasjonen oppstod på grunn av taklinga.

Son er automatisk suspendert i tre kampar etter det raude kortet.

