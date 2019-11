Vinokourov og Kolobnev frikjent for sykkeljuks

sport

Vinokourov vann OL-gullet i London 2012 og har òg vore utestengt i to år på grunn av brot på dopingavgjerdene frå 2007–09. Han vart skulda for å ha betalt russaren Kolobnev 1,5 millionar kroner (150.000 euro) for å la han vinne klassikaren Liege-Bastogne-Liege i 2010.

Viss dei hadde vorte funne skuldige kunne dei risikert opp til eit halvt år i fengsel pluss kraftige bøter.

Domstolen kom derimot til at det var tvil i påstanden til aktor om at dei to skal ha hatt ein avtale om kven som skulle vinne rittet. Dei to var i eit brot mot slutten av rittet, og det synest å gå mot ein spurtduell, men kasakhstanaren vann enkelt.

Saka mot dei var bygd på at etterforskinga avslørte e-postar mellom dei to og to bankoverføringar – ein på 100.000 euro og ein annan på 50.000 euro frå juli og desember 2010.

På den tida sykla Vinokourov for Astana, og Kolobnev var lagkamerat med Alexander Kristoff i Katusha.

