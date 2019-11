Thingnes Bø trur ikkje på draumereprise, mistar truleg verdscuprenn

sport

– Skulle det blir halvparten så mange sigrar, så er jo det ein draumesesong uansett. Det blir nok ikkje like overbevisande i år som i fjor, seier Thingnes Bø til NTB.

Stryningen enda i fjor opp med fire VM-gull, eitt VM-sølv, 16 verdscuptitlar og verdscupsigeren totalt i det som må kunne seiast å ha vore ein ellevill sesong.

No har den første snøen igjen lagt seg, og det står att knappe to veker til sesongstart på Sjusjøen. Thingnes Bø tviler på kopi.

– Det skal jo litt til når eg hadde den beste sesongen nokon gong. Å gjere det igjen har eg ikkje voner om, seier han.

Planen er å gjere det same som i fjor, men med låge skuldrer. Storebror Tarjei Bø går litt meir offensivt ut i trua på veslebroren sine prestasjonar, enn kva hovudpersonen gjer sjølv.

– Han er laga for skiskyting. Eg vil tore å påstå at han har hakket meir talent enn både Ole Einar, Emil og meg, seier storebror Bø.

Blir pappa

Sesongen store mål er for Thingnes Bø er det same som for resten av skiskyttarane, VM i Antholz. Men midt i januar blir han òg pappa. Noko han og kona Hedda Dæhli Bø er godt førebudd på.

– Vi var veldig tidleg ute med å fikse barnerom, kjøpe inn vogn og stelle i stand med det. Det har vi vore ferdig med ei god stund no, seier Thingnes Bø.

– Eg har investert tid og arbeid i å klargjere det i forkant av den perioden vi går inn i no. Så vi er klare, slik at eg kan fokusere på skiskyting fram til vi må køyre på sjukehuset, smiler ein forventningsfull Johannes.

Barnefødselen kan føre til at han går glipp av enkelte verdscuprenn.

– Eg trur Johannes kjem til å gå veldig mange gode skirenn. Men no veit vi at han sannsynlegvis går glipp av ein del renn i januarmånad. Sånn sett kan han gå glipp av ein del viktige poeng til verdscupen totalt. Men vi får sjå, Johannes er Johannes og kan gjere det utrulege. Han er avhengig av gode skirenn frå start i Östersund og heilt fram til jul, seier landslagstrenar Egil Kristiansen til NTB.

Mista ikkje noko

Verdscupvinnaren frå førre sesong var tidlegare i haust uheldig då han pådrog seg ein lårskade på ein treningsleir i Antholz. Til alt hell mista han berre fire dagar med vanleg trening, og dermed vil ikkje fallet påverke sesongen.

– Nei, det påverka meg ikkje noko. Heller det motsette trur eg, at eg fekk kvilt litt og roa litt ned, seier Thingnes Bø.

– Det såg stygt ut der og då, men det var ei lårhøne. Så det tok kanskje ei halvanna veke før ho vart heilt fin. Eg var litt bekymra i starten, men eg fekk trena utruleg bra, berre på ein annan måte, held han fram.

Også i forkant av sesongen i fjor var Thingnes Bø ute med både ryggproblem og eit virus. Likevel enda han opp med ein ellevill sesong.

(©NPK)