Gomes uttaler seg for første gong etter skrekkskaden: – Alt har gått bra

Det er i ein video på Twitter at portugisaren takkar for all støtte han har fått etter ankelbrotet mot Tottenham i søndagens Premier League-kamp.

– Som alle veit gjekk alt bra. Eg er heime med familien min. Eg vil gjerne takke alle for dei hyggelege tilbakemeldingane, seier Gomes i videoen.

Måndag uttalte Everton at operasjonen var vellykka.

– Han var med oss tysdag, og det var godt for alle å sjå André igjen. Det har vore ei vanskeleg tid for oss alle. Men han kjem til å komme tilbake sterkare, seier Everton-trenar Marco Silva.

– André vil no halde seg på sjukehuset før han returnerer til USM Finch Farm (Evertons treningsanlegg) for å starte rehabiliteringa under rettleiing frå det medisinske apparatet til klubben. Det er forventa at han vil komme tilbake for fullt, skreiv klubben på Twitter måndag.

Det er uvisst kor lenge Gomes blir halde ute av spel som følgje av operasjonen.

