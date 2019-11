Ny avtale skal gi kvinnelege toppfotballspelarar ein lettare og tilpassa kvardag

sport

Avtalen inneber at alle spelarar i Toppserien og 1. divisjon får individuell studierettleiing og spesialpris på aktuelle nettstudiar. I tillegg vil éin heldig spelar i året få tilbod om ein fullfinansiert studieplass.

– Motiverte fotballspelarar som har valt å satse på idretten sin skal ikkje måtte legge skorne på hylla for å vere sikra ei interessant og trygg framtid. Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at flest mogleg, også idrettsutøvarar, skal ta den utdanninga dei ønsker. Med fleksible studietilbod på nett kan fotballspelarane ta utdanning parallelt med satsinga på idretten og ikkje måtte velje bort ein jobb- eller idrettskarriere, seier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon hos Høyskolen Kristiania, i ei pressemelding.

Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er stolt over den nye avtalen.

– Vi er kjempeglade for å få på plass ein så viktig avtale. Dette er ein del av satsinga vi gjer for kvinnefotballen, som vi ønsker skal vere ein idrett der visjonen om ein dobbel karriere kan bli ein realitet i form av ein lettare og meir tilpassa kvardag for spelarane, seier Jørgensen.

Ein av dei største utfordringane til kvinnefotballen er at avgrensa økonomi gjer det vanskeleg for spelarane å satse på idretten. Berre dei færraste kan leve av å spele fotball, og inntektene er sjeldan tilstrekkeleg for å kunne ta vare på det langsiktige behovet frå utøvarane for ein finansiell og karrieremessig grunnmur.

– Vi er veldig stolte av at spelarane våre tar høgare utdanning ved sida av fotballen, men dei treng ein betre balanse slik at dei kan satse meir på fotballen. Dette er eit viktig steg på vegen til ytterlegare profesjonalisering av toppklubbane på kvinnesida, meiner Jørgensen.

