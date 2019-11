Kandidatturneringa i sjakk stadfesta til Jekaterinburg

sport

Det vart stadfesta av det russiske sjakkforbundet måndag. Turneringa med åtte spelarar går frå 15. mars til 5. april neste år.

Førebels er Fabiano Caruana (USA), Teimur Radjabov (Aserbajdsjan), Ding Liren (Kina) og Wang Hao (Kina) kvalifisert.

Så skal dei to beste frå FIDE Grand Prix 2019, med unntak av dei allereie kvalifiserte spelarane, delta. Her ligg Shakhriyar Mamedyarov (Aserbajdsjan) og Aleksander Gristsjuk (Russland) best an.

Også spelaren med høgast gjennomsnittlege rating av dei som ikkje allereie er kvalifiserte, får òg vere med. Anish Giri (Nederland) leiar ratinga.

Carlsen tok den første VM-tittelen sin mot Vishy Anand i Chennai i 2013, og han forsvarte han i 2014 mot same mann, den gong i russiske Sotsji.

Han forsvarte òg VM-tittelen sin mot Sergej Karjakin i New York i 2016 og mot Fabiano Caruana i London i fjor.

