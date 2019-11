Juristar til VG: Fleirtalet av fotballvaldssaker kunne gitt straff i retten

sport

Til VG seier dei to advokatane Håkon Brækhus og Marius Dietrichson at eit stort fleirtal av sakene kunne ført til straff.

Dei to strafferettsjuristane meiner at det i 71 av sakene kunne vorte gitt straff i retten, og begge meiner at eit tosifra tal av dei 103 sakene kunne resultert i fengsel utan vilkår.

I fleire av sakene juristane har vurdert til fengselsstraff, har konsekvensen for valdsutøvarane vorte eit halvt års utestenging frå å spele fotballkampar, skriv avisa.

– Vi har alltid vore klare over at det er ei alvorsgrad i desse sakene, men NFF har hatt tradisjon for å reagere idrettsrettsleg, ikkje sivilrettsleg, seier direktør i utviklings- og aktivitetsavdelinga i NFF Alf Hansen.

Han seier NFF har vore opptatt av at det må vere opp til offeret å ta valet om noko skal meldast eller ikkje.

– Så har vi erkjent at det er eit ansvar vi som organisasjon ikkje har tatt, og korleis dette skal gjerast framover, er noko som er heilt sentralt for arbeidsgruppene vi har sett ned for å arbeide med vald i fotballen, seier Hansen.

(©NPK)