Ødegaard tilbake på treningsfeltet

Han blir spelt laurdag neste veke. «Ødegaard var ei stor overrasking», skriv lokalavisa El Diario Vasco i teksten sin til eit bilde av Ødegaard.

20-åringen har vore ute med skade etter eit spark i foten. Det fekk han for snart tre veker sidan. Smellen gjorde at han stod over to klubbkampar og melde forfall til kampane med landslaget mot Færøyane og Malta.

Ein av dei fysiske trenarane i Real Sociedad, José Luis Orbegozo, var med Ødegaard ute på graset der nordmannen sprang, triksa med ballen og prøvde seg på nokre forsiktige skot.

Real Sociedad har fri frå fellestreningar laurdag og søndag.

Skulle Ødegaard slå arbeidsgivaren sin neste veke, han er under kontrakt med Real Madrid til sommaren 2023, vil Real Sociedad gå forbi Madrid-klubben på tabellen.

Det er med andre ord ein stor kamp òg for Ødegaard på Bernabeu-stadion.

