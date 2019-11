Miljøbevisst Thorsby skundar seg langsamt mot fast plass

sport

– Det tok tid, men eg er veldig glad for at debuten endeleg kom. Det var ei morosam oppleving, og eg føler at eg leverte ein god prestasjon og viste kva eg kan bidra med. Vi vann òg, og det var viktig, seier han til NTB om 1–0-sigeren i botnoppgjeret mot Spal.

Meritterte Claudio Ranieri vart etter ein svak sesongstart henta inn som trenar i Genova-laget, og det var han som sende Thorsby ut til debuten i Ferrara.

– Det er fantastisk moro å få spele under Ranieri. Han er ein flink trenar og ein veldig dyktig motivator. Eg gleder meg til å bli betre kjent med han. Han har vore trenaren min berre tre–fire veker, og eg ser fram til framhaldet, seier 23-åringen.

Sist helg var han tilbake på benken i 0–0-kampen mot Atalanta. Der har han sete i dei fleste kampane denne sesongen.

Positivt likevel

– Det var sjølvsagt skuffande ikkje å få starte etter at eg følte eg hadde gjort det bra, men det var ei positiv veke likevel. Eg debuterte for Sampdoria og vart kalla inn til landslaget. Då gløymer eg fort at eg ikkje fekk spele søndag.

Sampdoria har tatt berre seks poeng på dei 11 kampane utan Thorsby på banen, tre poeng på den eine kampen han har spelt.

– Vi har ein stor tropp med mange midtbanespelarar. Det er hard konkurranse, men no føler eg at eg har fått vist fram spisskompetansen min. Heretter handlar det om å levere kvar gong eg får høvet. Det er kjent at i Italia er det første året ofte vanskeleg. Eg skal vere tolmodig samtidig som eg er utolmodig. Eg har lyst til å spele så mykje som mogleg, men forstår at det tar tid, seier Thorsby, som i debuten spelte høgre kant.

– Eg kan brukast ulike stader, og eg trur han vurderer meg på sentral midtbane og kant.

Flyg motvillig

Thorsbys miljøengasjement vart tema på pressekonferansen på onsdag, då Lars Lagerbäck fekk spørsmål om motviljen til spelaren mot å flyge.

– Eg synest slikt engasjement er veldig positivt, men eg håper han ville flagga det på førehand om han ikkje vil flyge til Malta, sa landslagssjefen humoristisk.

– Det stemmer at eg prøver å unngå å flyge viss eg ikkje treng det, men no er det dessverre inga anna moglegheit. Vi møter Malta måndag, og om eg ikkje blir med på flyet laurdag så kjem eg nok fram ei veke for seint. Derfor kjem eg til å flyge, men dei gongene det er mogleg å unngå det, så vil eg helst gjere det, seier Thorsby til NTB.

Problemstillinga kan dukke opp igjen, for målet hans er å etablere seg i landslagstroppen.

– Det er absolutt eit langsiktig mål, og eg veit at om eg får fast plass i Serie A, så er det innan rekkevidde. Eg skal prøve å gjere eit godt inntrykk på denne samlinga, og så reiser eg tilbake til klubben og prøver å vise kvar dag at eg bør spele, seier Thorsby, som for to år sidan fekk sin første og hittil einaste landskamp i Makedonia.

(©NPK)