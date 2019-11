Sterling reagerer på Gomez-buing

sport

Liverpool-forsvarar Joe Gomez vart bytt inn etter 70 minutt i EM-kvalifiseringskampen, som England vann 7–0 utan Sterling på banen.

Manchester City-spelaren var vraka etter at han krangla med Gómez på landslagstrening måndag.

– Til alle engelske fans. Det var vanskeleg for meg å sjå at ein lagkamerat vart bua på for noko som er mi skuld. Joe (Gómez) har ikkje gjort noko gale. Å sjå ein som jobbar så hardt bli bua på når han kjem på banen, er ikkje lett.

Også landslagssjef Gareth Southgate var skuffa over behandlinga Gómez fekk av supporterane.

– Eg er veldig skuffa. Gómez har ikkje gjort noko gale. Ingen engelske spelarar bør bli bua på når dei ber landslagsdrakta, sa Southgate ifølgje nyheitsbyrået DPA.

– Alle spelarane er skuffa.

Årsaka til krangelen mellom Sterling og Gómez starta i Premier League-kampen søndag mellom Liverpool og Manchester City søndag, der City tapte toppkampen 1–3.

Undervegs i kampen rauk Sterling og Gómez i tottane på kvarandre, men City-spelaren hadde ikkje lagt det bak seg då dei to møttest på landslagstrening dagen etter.

Sterling konfronterte Liverpool-forsvararen på ein måte som gjorde at han vart vraka til kampen mot Montenegro. Når England avsluttar kvalifiseringa søndag er Sterling likevel tilbake i troppen igjen.

England kvalifiserte seg til EM med storsigeren over Montenegro torsdag.

