– Uefa bør oppmode folk til å ta toget til EM

sport

Mange meiner at eksperimentet med å arrangere eit «ikkje-kompakt» fotball-EM neppe hadde vorte noko av dersom Uefa hadde sett miljøomsyn først.

Det er 4000 kilometer mellom Dublin og Baku, det vestlegaste og austlegaste spelestaden. Og laga i gruppe A og supporterane deira må reise 3100 kilometer mellom Roma og Baku viss dei skal følgje laga sine i alle dei innleiande kampane. Kortast reiseveg har gruppe D, som speler i London og Glasgow.

– Det er synd at ein først etter at avgjerda vart tatt (i 2014) tenker på klimaspørsmåla, seier klimaforskaren Wim Carton.

Han meiner Uefa no må oppmode supporterar til å bruke tog i staden for fly når dei skal reise for å sjå EM-kampane.

– Uefa kunne til dømes gjere avtalar med togselskap i Europa for å oppnå billegare billettar og få dei til å setje opp ekstra togavgangar, seier Carton.

Uefa har i det siste komme på at meisterskapen neste år vil innebere ei belastning for miljøet. Som kompensasjon har forbundet tatt på seg å plante 600.000 tre og vil òg investere i fornybar energi. Carton tviler på miljøgevinsten og peikar på at det vil ta lang tid før nyplanta tre effektivt kan fange CO2.

– Klimakompensasjon skaper ei kjensle av at vi kan kjøpe oss rein samvit og at vi dermed kan halde fram med å reise i same omfang som før, seier han.

Ei positiv følgje av å legge EM til tolv ulike byar, er at det trengst mindre utbygging av stadion og annan infrastruktur enn om eitt eller to land skulle ha arrangert fotballmeisterskapen. Det er berekna at det er behov for 15 prosent nybygg mot 40 prosent i Frankrike i 2016, ifølgje tal frå Uefa som TT siterer.

Gruppespelet går av stabelen i følgjande byar (avstand mellom byane):

Gruppe A: Roma og Baku (3106 kilometer)

Gruppe B: St. Petersburg og København (1148 kilometer)

Gruppe C: Amsterdam og Bucuresti (1790 kilometer)

Gruppe D: London og Glasgow (556 kilometer)

Gruppe E: Bilbao og Dublin (1149 kilometer)

Gruppe F: München og Budapest (562 kilometer)

(©NPK)