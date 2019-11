Curling-EM: Ny siger til Noreg – slo Sveits 9–4

sport

Det har gått opp og ned i EM og det norske laget står no med tre sigrar og tre tap. Skip Thomas Ulsrud og laget ligg på delt femteplass saman med Tyskland. Søndag vart Noreg fråtatt sigeren mot England då innbytar Magnus Nedregotten brukte sin eigen kost då han kom inn for Markus Snøve Høiberg.

Tysdag starta Noreg bra og leidde med fem poeng etter tre omgangar. Sveitsarane, med Yannick Schwaller som skip, svarte med eitt poengsiger i kvar av dei to neste omgangane, før Noreg varta opp med ein nye to poeng. Sveitsarane vann neste omgang med to poeng før Noreg gjorde det same i åttande omgang. Dermed enda kampen 9–4 i Noregs favør.

Det norske herrelaget består av Thomas Ulsrud (skip), Steffen Walstad, Markus Snøve Høiberg og Magnus Vågberg, med Magnus Nedregotten som reserve. Måndag kveld møter nordmennene Sverige i den sjuande runden.

(©NPK)