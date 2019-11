Millionoverskot for orienterings-VM

sport

Meisterskapen som hadde hovudarena på Mørk i Spydeberg, skapte folkefest og vart òg ein sportsleg suksess med gode konkurransar og fekk gode sjåartal på TV.

No er òg dei økonomiske tala for meisterskapen klare, og dei gir ytterlegare grunn til å juble hos dei åtte arrangørklubbane.

Av det samla overskotet på 1,5 millionar, er det klubbane Indre Østfold (312.215 kroner), Halden (281.155), Fredrikstad (245.340) Moss (234.320) og Sarpsborg (195.750) som blir tildelt mest pengar.

Rekruttering og utvikling

– Det er veldig gledeleg at alle arrangørklubbane får noko igjen for den store innsatsen medlemmene våre la ned i samband med VM, seier leiar Hanne G. Wold i OK Moss.

Ho fortel at klubben ikkje hadde budsjettert med at VM skulle gå i pluss, og at det derfor må diskuterast internt kva pengane skal brukast til.

– Rekruttering og klubbutvikling er to naturlege tankar, seier Wold.

Dugnadsånd

Det skal nemnast at den frivillige innsatsen under meisterskapen var svært stor. Over 30.000 dugnadstimar bidrog til at VM gjekk smertefritt for seg og vart ein pengesuksess.

O-VM i Østfold får òg ros frå idrettspresident Berit Kjøll.

– VM i orientering vart ein suksess som heilt tydeleg viser omverda korleis slike arrangement kan gjennomførast nøkternt og med eit stort engasjement av frivillige med typisk norsk entusiasme. Overskotet vil komme norsk idrett og heile Østfold-regionen til gode, seier Kjøll.

Slik blir overskotet fordelt frå O-VM:

* Indre Østfold: 314.215 kroner

* Halden: 281.155 kroner

* Fredrikstad: 245.340 kroner

* Moss: 234.320 kroner

* Sarpsborg: 195.750 kroner

* Varteig: 79.895 kroner

* Trøsken: 71.630 kroner

* Gimle: 27.550 kroner

* Østfold orienteringskrets: 50.000 kroner.

