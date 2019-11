Sørloth etter sitt «hat-trick»: – Eg går for fire strake

sport

– Det er sjølvsagt noko å ta med seg, og no går eg for fire, sa han til NTB etter matchvinnarscoringa mot Malta.

Sørloth scora utlikningsmålet på overtid i 1-1-kampen i Romania i oktober og følgde opp med to mål mot Færøyane i den første landskampen sin frå start på to år.

Ikkje sidan John Arne Riise i august og september 2009 scora i VM-kvalifiseringskampane mot Skottland, Island og Makedonia har ein norsk spelar stått for mål i tre landskampar på rad.

Legg Sørloth på til fire strake, betyr det at han scorar i nasjonsligasemifinalen mot Serbia i mars.

Frustrert

Sjølv om Sørloth har fire mål på dei tre siste kampane, var han berre mellomfornøgd med prestasjonen på måndag.

– Vi starta veldig godt, som mot Færøyane, og fekk eit tidleg mål, men så slapp vi oss av ein eller annan grunn ned og gav frå oss initiativet. Malta kom berre for å øydelegge, dei hadde ikkje lyst til å spele fotball. Vi vart litt frustrerte og byrja å prøve på ting vi ikkje skal gjere. Det vart litt kaos til slutt, men vi får berre gløyme denne kampen og ta med oss at det vart tre poeng, seier han.

Sørloth vart servert av Sander Berge på ope mål to gonger med fire minutts mellomrom i 2. omgang. Første gong scora han 2-1-målet, så vart han felt og fekk straffe.

Fint spel

– Det var veldig fint spel ute på sidene, som vi fekk til fleire gonger, men denne gongen vart det eit sluttprodukt. Sander var veldig roleg med kula, såg opp og fann meg perfekt. All ære til han for det, seier han om vinnarmålet.

– På den neste såg Sander opp igjen og slo 45 grader ut. Det var synd at eg vart tatt. Elles hadde ballen gått kontant i mål.

Mange venta at Sørloth ville melde landslagsforfall etter at han dagen før starten på samlinga fekk ein hovudsmell i seriekamp for Trabzonspor og vart sendt til sjukehus for sjekk. I utgangspunktet skulle han vere reserve for Erling Braut Haaland, men det var Haaland som måtte melde forfall under oppvarminga til heimekampen mot Færøyane. Sørloth har nytta sjansen han fekk med tre mål på to kampar og er i augneblinken landslaget sin heitaste målskårar.

