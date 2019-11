Sigrid Heien-Hansen klar for Vålerenga

sport

Heien-Hansen var kaptein på Kolbotn-laget som denne sesongen enda på 8.-plass i Toppserien. Men no går turen vidare til sølvmedaljevinnar Vålerenga, melder Oslo-klubben tysdag.

– Eg vil bli så god som eg har potensialet til å bli, og eg har veldig tru på at Vålerenga er rett stad til rett tid for meg no. Klubben er utruleg spennande og eg gler meg til å ta del i det, seier 24-åringen.

Klubbsjef i VIF, Eli Landsem, seier dei er godt nøgde med å ha sikra seg underskrifta til Heien-Hansen, etter å ha følgt henne tett den siste tida.

– Ho har lang fartstid i Toppserien, kan ta fleire posisjonar og verkar som ei svolten jente som har lyst til å vinne.

Heien-Hansen har tidlegare spelt for STIL, Jølster, Fortuna Ålesund, Arna-Bjørnar og Kolbotn, og har elleve landskampar for det norske J19-laget.

