LeBron James med ny historisk milepæl i NBA: – Ein ganske kul statistikk

sport

I kampen på tysdag mot Oklahoma City Thunder stod James for 25 poeng, elleve returar og ti målgivande pasningar då Los Angeles Lakers vann 112–107. Thunder var inntil tysdag det einaste laget superstjerna ikkje hadde oppnådd ein såkalla «triple-double» mot.

«Triple-double» betyr at ein har notert seg for ti eller fleire i tre av desse kategoriar: poeng, returar, målgivande, naskingar eller blokkeringar. Den klart vanlegaste varianten er å oppnå tosifra tal på poeng, returar og målgivande.

– Det er ein ganske kul statistikk, og eg er glad det skjedde i ein siger, sa James til Spectrum Sports etter kampen.

Westbrook på rekordjakt

Basketballikonet har notert «triple-double» 85 gonger gjennom sine 1211 kampar i verdas beste basketballiga. Det seier sitt om kor vanskeleg det er å få til mot alle 30 laga i NBA.

Oscar Robertson, som spelte på 1960- og 70-talet leier «triple-double» statistikken totalt med 181. Han blir følgd av den aktive spelaren Russell Westbrook (141), som vart kåra til NBAs mest verdifulle då han hadde eit snitt på «triple-double» gjennom sine 81 kampar i 2016/17-sesongen.

Westbrook heldt fram med eit snitt på over ti poeng, returar og målgivande dei to desse sesongane då han spelte for nemnde Oklahoma City Thunder, før han skifta til Houston Rockets like før inneverande sesong.

(©NPK)