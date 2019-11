Melanie Stokke yppa seg mot tennisstjerna Collins

sport

Collins sigra 6-2, 7–5 i ein kamp som varte ein time og 54 minutt.

Den norske 23-åringen tok seg til hovudturneringa i Naples med tre sigrar i kvalifiseringa. Der møtte ho amerikanske Collins, som tidlegare i år spelte semifinale i Australian Open, men ho gjekk respektlaust til verks og gav storfavoritten problem.

Stokke greidde å bryte serven til Collins i første forsøk og leidde 2–0 i 1. sett, men Collins slo veldig tilbake, braut serven til motstandaren tre gonger og vann settet 6–2 etter 48 minutt.

I 2. sett braut Collins umiddelbart etter å ha lege under 0-40, og ho rakk å vinne det åttande gamet sitt på rad før Stokke endeleg heldt serven igjen og reduserte til 1–2.

Stokke fekk blod på tann og braut Collins' serve for annan gong til 2–2. Stokke braut igjen til leiing 4–3. På 5–4 var ho berre to poeng frå settsiger, men Collins halte i land servegamet og utlikna til 5–5. To dobbeltfeil vart skjebnesvangre for Stokke då Collins deretter braut til 6-5-leiing og serva heim kampen.

25-årige Collins er på 31.-plass på WTA-rankinga. Det er meir enn 400 plassar føre 445.-rangerte Stokke.

