Mourinho klar som ny Tottenham-trenar

Det melder Tottenham på nettstaden sin onsdag morgon. Han har signert ein kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen.

– Eg er begeistra for å ha tatt over ein klubb med så bra historie og lidenskaplege fans, uttalte Mourinho.

Portugisaren har stått utan jobb sidan han fekk sparken som trenar i Manchester United i desember i fjor. Pochettino var den heitaste kandidaten til å ta over for Mourinho i Manchester, før Solskjær til slutt fekk den jobben permanent.

No blir det i staden for Mourinho som tar over trenarjobben i Tottenham etter Pochettino.

Portugisaren er kjent for å vinne trofé, noko Pochettino har fått kritikk for å ikkje ha vunne som Spurs-trenar.

Den avgåtte Tottenham-trenaren leidde laga til fleire av dei beste sesongane deira i Premier League og var i meisterligafinalen berre 171 dagar før han fekk sparken i Tottenham, men klarte aldri å vinne eit trofé.

«The Special One» på si side, har vunne trofé med alle klubbane han har vore trenar for sidan han vann meisterligaen og heimleg serie med Porto då han slo gjennom som trenar i 2004. Sidan den gong har han vunne Premier League tre gonger med Chelsea over to periodar, vunne ligaen med Real Madrid og vunne «the treble» med Inter.

Tittelkandidat

Då José Mourinho vart tilsett som ekspert for Sky Sports før sesongen, nemnde han Tottenham blant tittelkandidatane til årets sesong.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om kven han såg på som tittelkandidatar, dagen etter at Tottenham hadde sesongopna med 3–1 siger heime mot Aston Villa.

Mourinho viste òg interesse for mellom anna Tottenhams Harry Kane, Toby Alderweireld, Danny Rose og Eric Dier då han var manager for Manchester United, utan å få napp.

