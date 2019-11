Curlinglaget til Ulsrud slått ut av EM med knapp margin, kvinnene rykka ned

sport

Det er det òg for dei norske kvinnene, som tapte 5–7 for Tyskland og rykka ned til B-divisjonen etter å ha greidd berre to sigrar på ni kampar.

Blant mennene var Noreg eitt av fire lag som enda på fem sigrar og fire tap, og to av dei skulle vidare til semifinale. Av dei fire enda Noreg sist som følgje av innbyrdes resultat, og dermed var det Danmark og Skottland som tok seg til semifinale saman med Sverige og Sveits.

Spenninga levde lenge sidan Italia berga ekstraomgang mot Sveits og hadde moglegheit til å sende både seg sjølve og Noreg til semifinalen. I staden vart det 5-7-tap.

Samtidig kan ein seie at Noreg sjølv rota bort semifinalen då dei dumma seg ut i ein kamp mot England. Der vann Noreg 9-5, men vart idømt tap sidan reserven Magnus Nedregotten hadde brukt sin eigen kost då han kom inn. Han skulle eigentleg overtatt kosten til mannen han erstatta, Markus Høiberg.

Sveits skal møte Danmark i semifinalen, medan Skottland skal opp mot suverene Sverige. Svenskane, som speler på heimebane i Helsingborg, vann alle sine ni kampar i grunnspelet.

Spenning

Oppgjeret på torsdag opna med at Nederland tok eitt poeng i første omgang, før nordmennene utnytta at dei hadde siste stein og tok to poeng i den nesten.

Deretter følgde laga kvarandre tett og tok eitt poeng i annankvar omgang med unntak av den sjette omgangen der Noreg tok ut ein stein på slutten og sørgde for at det vart 0–0.

Det same skjedde i niande omgang. Noreg rydda buet med siste stein og sørgde for å ha siste stein i den tiande og avgjerande omgangen på stillinga 4–4.

I siste omgang tok Noreg òg det avgjerande poenget som sikra 5-4-siger. Men etter venting på at kampen mellom Italia og Sveits skulle bli ferdig, kunne dei konstatere at semifinaleplassen glapp.

Forutan Ulsrud spelte Magnus Vågberg, Steffen Walstad og Høiberg for Noreg. Nedregotten var reserve.

Nedrykk

Dei norske kvinnene måtte slå Tyskland for å vere sikre på å berge plassen, men det enda med 5-7-tap for laget som bestod av Pia Trulsen, Martine Rønning, skip Marianne Rørvik og Kristin Skaslien, med Maia Ramsfjell som reserve.

Noreg leia tidleg 2–0 og 3-1, men Tyskland scora til saman tre poeng i omgangar der Noreg hadde sistestein og avgjorde kampen i siste omgang. Også for dei norske kvinnene vippa det feil veg etter innbyrdes oppgjer. Også Danmark og Estland hadde to sigrar og sju tap, men dei vart rangerte føre Noreg.

Dermed forsvann Noreg ned til B-nivået saman med grunnseriejumbo Latvia.

(©NPK)