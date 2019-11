Johaug om Østberg: – Viktigast at ho har det bra

sport

Torsdag vart det kjent at Østberg ikkje kjem til start verken i sesongopninga på Beitostølen i helga eller verdscupopninga i finske Ruka neste helg på grunn av helseproblem.

Østberg ville ikkje konkretisere for mykje rundt kva som feilar henne, utover å seie at alle krava i helseattesten ikkje er innfridde.

Therese Johaug føler med landslagskollegaen.

– Først og fremst synest eg utruleg synd på Ingvild. Eg skulle gjerne hatt henne med på startstrek her på Beitostølen og neste helg i Finland, sa ho.

– Eg skal i alle fall støtte henne og vere til stades for Ingvild. Eg veit at ho vil komme styrkt ut av dette, og at ho kjem til å gå fort i dei skirenna ho skal gå når ho kjem tilbake, heldt langrennsstjerna frå Dalsbygda fram.

Nære venninner

Østberg og Johaug er ikkje berre landslagskollegaer, men også nære venninner. I sommar var dei to mellom anna på felles høgdeopphald i amerikanske Aspen.

– Eg og Ingvild har vore utruleg mykje saman, og vi har ein open og ærleg dialog. Vi deler både frustrasjon og gladnyheiter, sa Johaug torsdag.

31-åringen ville ikkje svare på om ho har frykta at Østberg måtte stå over dei kommande renna.

– Ingvild har i samråd med helseteamet hatt den dialogen, og den har ikkje eg noko med å gjere. Det viktigaste for meg er at Ingvild har det bra, og det seier ho at ho har, og at ho kjem seg styrkt ut av denne situasjonen og slår sterkare tilbake seinare, sa Johaug.

Balansegang

Dalsbygd-jenta innrømmer at ho sjølv har balansert på den same knivsegga som Østberg.

– Eg og Ingvild er kanskje dei to jentene på laget som trenar mest, og vi har sponsorar som krev sitt, og kjærastar, familie og venninner som vi har lyst til å vere saman med. Det å få den kabalen til å gå opp kan vere tøft i periodar, sa langrennsstjerna.

Ho meiner det er naturleg å kjenne på at ein «er i underskot».

– Ein må tore å kjenne på at ein er i underskot og er litt sliten i periodar. Då må ein ta det med ro, sa Johaug.

