Medium: Milan har tilbode Zlatan kontrakt

Sky Italia og storavisa Gazzetta dello Sport er blant media som torsdag skriv om tilbodet frå Milan. Zlatan, som no er 38 år gammal, spelte for storklubben frå 2010 til 2012. Han vart ein kjempesuksess i Milan-drakta og vann ligaen i 2011.

Ifølgje Gazzetta dello Sport skal Milan vere villig til å betale Zlatan 60 millionar kroner dersom han fullfører ein kontrakt på 18 månader i klubben.

Den svenske stjernespissen har spelt for LA Galaxy i nordamerikanske MLS dei siste sesongane. Det var MLS-sjef Don Gerber som sette fart i rykta om ein retur til Milan då han for to veker sidan sa at Zlatan var på veg dit.

– Zlatan er 38 år, og no blir han rekruttert av Milan, ein av dei største klubbane i verda. Han har sett fleire målrekordar og er ein spennande fyr både på og utanfor banen. Eg ville elska å sjå han i ligaen her igjen, sa Gerber.

