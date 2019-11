Thingnes Bø om si kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt vere mogleg

sport

Denne sesongen ventar nye prioriteringar og utfordringar – men også gleder – for den beste skiskyttaren i verda. Thingnes Bø blir far i januar, og det gjer at konkurranseprogrammet blir slankare enn sist.

Faktisk vurderer Thingnes Bø å stå over alle tre verdscupvekene i januar. Det vil seie potensielt ni renn og alle konkurransar mellom jul og VM i Antholz som startar 13. februar.

– Det blir ein annleis januarrunde, som førebels er litt uviss. Utanom det blir det tilnærma likt program som i fjor. No er det fullt køyr fram mot jul, der eg går alle renna. Og når «precampen» føre VM startar, er eg med der også, seier stryningen til NTB.

Trygg

Å kopiere førre sesongs ufattelege 16 verdscupsigrar har han så å seie gitt opp før han har starta. Det meste handlar om VM, og sjølvsagt om det nyfødde barnet han og kona Hedda ventar.

– Kan du gå inn i VM i toppform utan å ha gått konkurransar sidan jul?

– Ja, det skal absolutt vere mogleg, svarer han bestemt.

Samtidig seier Thingnes Bø at det blir viktig for han å få ein god start på verdscupsesongen når det brakar laus i Östersund i månadsskiftet.

– Ja, sjølvsagt. Viss eg har hatt ein drit-desember, då blir VM berre endå viktigare. Men no går eg inn i ein fin desember sidan eg kan gå masse skirenn og berre presse på utan å tenke så mykje på belastninga. For eg skal jo ikkje gå så mange skirenn etter jul. Då skal eg berre trene og førebu meg best mogleg til Antholz.

Utfordring

Thingnes Bø kjem frå ein heilt unik sesong der han forutan 16 enkeltsigrar vann verdscupen samanlagt og kom heim frå VM med fire gullmedaljar og eitt sølv.

For første gong går han inn i ein sesong der målet ikkje er å gjere det betre enn den førre.

– Som regel har du som mål å overgå det du gjorde sist, for å ha noko å strekke seg etter. Men eg synest nok at det blir for vanskeleg no. Då handlar det nok meir om å gjere det eg kan for å halde oppe nivået. Og det blir jo ei utfordring i seg sjølv.

Storebror Tarjei, som to gonger hamna på 2.-plass bak Johannes sist sesong, trur veslebror blir like tøff å hanskast med denne sesongen, sjølv om talet på verdscupsigrar vil minke.

– Å kopiere førre sesong blir vrient sidan han har sagt at han skal halde seg heime og få ein «Johannes junior». Men at han kan bli like god, det trur eg, seier han.

Skyteendring

Éin ting kan òg bli betre denne sesongen for Johannes Thingnes Bø. Sist sesong sleit han ein periode kraftig på ståande skyting. Mellom anna skaut han fire og fem bom i dei to siste individuelle konkurransane før VM. Og i meisterskapen i Östersund skaut han bort gullet både på jaktstarten (sølv) og fellesstarten (13.-plass) med høvesvis tre og fem bom på siste skyting.

– Det var litt krevjande, det der. Men det kom heldigvis ikkje på det verste tidspunktet. Eg gjekk sju verdscuprundar før det vart eit problem, mimrar Thingnes Bø.

Han meiner at VM-bommane kom meir av vêrforholda enn eiga form, og han hevdar at han ikkje har tenkt noko særleg på ståandeskytinga etter sesongen.

– Men du har gjort nokre endringar på våpenet?

– Ja, nokre endringar har eg gjort. Så får vi sjå om det fungerer bra eller ikkje, seier han løyndomsfullt.

