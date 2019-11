Berre 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spel på Hampden og Wembley

sport

Då Uefa torsdag publiserte framgangsmåten for trekningane som skal gjerast fredag og om ei dryg veke, vart det nemleg klart at det likevel ikkje er sikkert at Noreg med EM-billett i lomma skal spele to gruppekampar i Glasgow og ein i London (mot England). Det er berre 75 prosent sikkert.

Det er 12,5 prosent sjanse for at Noreg i staden skal spele to kampar i Bucuresti og ein (mot Nederland) i Amsterdam, og 12,5 prosent sjanse for at det blir to kampar i Budapest og ein (mot Tyskland) i München, alt under føresetnad av at Noreg tar seg heilskinna gjennom semifinale og finale i mars.

Fredag skal trekninga av nasjonsligaomspelet bli gjennomført. Det mest spennande for Noreg låg an til å bli om Lagerbäcks lag får heimefordel eller må spele borte i ein eventuell omspelsfinale, men Uefa har sørgt for at det blir fleire spenningsmoment.

Det er allereie klart at Noreg møter Serbia heime i semifinalen 26. mars, men motstandaren for Skottland skal trekkast. Det blir anten Bulgaria, Israel, Ungarn eller Romania.

Dei to sistnemnde er blant dei 12 EM-vertane og får, om dei kvalifiserer seg, spele to kampar på heimebane. Blir ein av dei trekt ut som Skottlands motstandar, søkk moglegheita for at Noreg som omspelsvinnar skal til Storbritannia frå 75 til 50 prosent.

Då skal det nemleg avviklast ei trekning mellom dei to EM-vertane i C-divisjonsomspelet om kva for ein av dei som skal vere avgjerande for kvar omspelsvinnaren hamnar dersom eitt av laga utan vertsstatus (Noreg eller Serbia) går sigrande ut.

Tidlegare har Uefa på nettstaden sin oppgitt at den høgast rangerte EM-verten ville vere bestemmande for dette, og den norske landslagsleiinga konkluderte rimeleg nok med at det allereie var klart at Noreg med EM-billett ville hamne i Glasgow og London. Skottland er nemleg høgast rangerte lag av alle i C-omspelet.

Kanskje har Uefa tatt til seg kritikken om at for mykje var styrt og bestemt på førehand. No blir det iallfall slått fast det blir ei ekstra trekning når to vertslag hamnar i same omspel. Det betyr at Noreg teoretisk kan hamne i tre ulike grupper avhengig av utfallet av trekningane fredag og 30. november.

Avklaringa kan komme allereie fredag. Dersom Bulgaria eller Israel blir trekt som Skottlands motstandar, er det heilt sikkert at Noreg i nasjonsligaomspelet kjempar om ein plass i gruppa som blir avvikla i Skottland og England.

