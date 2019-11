Carlsen leier i India etter to sigrar første dag

sport

Dermed leier Carlsen turneringa etter den første av tre dagar med hurtigsjakk. Han er eitt poeng føre Hikaru Nakamura og minst to føre resten av deltakarane.

– Eg er ikkje veldig fornøgd med spelet. Partiet mot Jan var bra. Då spelte eg reint, men mot Wesley hadde eg ein god posisjon som eg gav frå meg, og mot Levon sleit eg med å finne dei rette trekka. Resultata har vore betre enn spelet, sa Carlsen i intervju med arrangøren.

Vann trass i tabbe

I det andre partiet losna det skikkeleg for verdseinaren frå Bærum, og han leika katt og mus med Nepomnjasjtsjij mot slutten av partiet, der han spelte med kvite brikker. Nepomnjasjtsjij er rangert som nummer seks i verda.

I dagens siste parti skaffa Carlsen seg med svarte brikker etter kvart eit klart overtak då Aronian kom i tidsnød, og etter 68 trekk takka armenaren for kampen.

– Tidleg i det partiet tenkte eg at det sannsynlegvis var tapt, men han spelte litt for sakte, og etter at vi bytte tårn var eg ganske fornøgd med stillinga. Men eg følte aldri at eg hadde kontroll, sa Carlsen, som vann sjølv om han gjorde eit tabbetrekk undervegs.

– Det var ganske flautt, sa han.

Ingen So-revansj

Carlsen innleidde turneringa med svarte brikker mot Wesley So. Nordmannen fekk ein vanskeleg start etter at So raskt skaffa seg overtaket. Men Carlsen redda seg inn med ein sterk siste del av partiet og synest å vere i form.

Verdseinaren fekk eit brutalt møte med amerikanaren sist dei møttest. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Då utklassa So Carlsen i finalen med 13,5 poeng mot Carlsens 2,5. Beringa må framleis vente på revansj for nederlaget på heimebane.

Turneringa i Kolkata held fram med hurtigsjakk laurdag og søndag, medan det er lynsjakk måndag og tysdag.

(©NPK)