Carlsen med sterk opning i India

sport

Grand Chess Tour i Kolkata omfattar både hurtig- og lynsjakkparti. Turneringa vart innleidd med tre rundar hurtigsjakk fredag.

I det andre partiet losna det skikkeleg for verdseinaren frå Bærum, og han leika katt- og mus-leiken mot Nepomnjasjtsjij mot slutten av partiet, der han spelte med kvite brikker.

Nepomnjasjtsjij er rangert som nummer seks i verda.

Carlsen starta turneringa med svarte brikker mot Wesley So. Nordmannen fekk ein vanskeleg start etter at So raskt skaffa seg overtaket. Men Carlsen redda seg inn med ein sterk siste del av partiet og såg ut til å vere i form.

Verdseinaren fekk eit brutalt møte med amerikanaren sist dei møttest. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Då utklassa So Carlsen i finalen med 13,5 mot Carlsens 2,5 poeng. Bæringen må framleis vente på revansj for nederlaget på heimebane.

(©NPK)