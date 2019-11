Maradonas trenarkarriere var likevel ikkje over

sport

For to dagar sidan kunngjorde den argentinske fotballegenda at hans tre månader lange trenaropphald i klubben var over.

Men på Instagram skriv Maradona no at han likevel blir i Gimnasia.

Heilomvendinga kjem etter at supporterane samla seg utanfor klubblokala med krav om at Maradona må bli verande.

– Eg håper at leiinga vil stille forsterkningar til rådvelde, skriv Maradona på Instagram.

Då Maradona tok over som trenar, låg Gimnasia heilt sist i den øvste argentinske divisjonen. Hovudstadsklubben har spelt åtte kampar under Maradona og vunne tre av dei. Det har ført klubben opp to plassar på tabellen.

(©NPK)