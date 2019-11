Petter Northug tilbake i skisporet til vinteren

sport

Det stadfestar 33-åringen til VG. Northug skal gå langløp for Team Ragde Eiendom etter invitasjon frå Anders Aukland.

– Eg må gå litt på ski. Eg må halde det litt i gang, sjølv om forma er dårleg, så å kalle det å gå på ski er riktig, seier Northug til avisa.

Han er sjølv forsiktig med å kalle det eit comeback. Langrennslegenda seier at han skal «ta det som trening». Til vinteren skal han mellom anna gå Vasaloppet, utan at han reknar seg sjølv som ein favoritt denne sesongen.

– Ambisjonane er nok høgare om å vinne det om nokre år enn akkurat no. Men eg liker å gå skirenn. Det kan vere aktuelt å ha høgare ambisjonar, men eg skal ikkje seie no at eg skal vinne det, seier han.

Northug la opp i desember 2018 etter ein eventyrleg karriere. Han tok mellom anna 13 VM-gull og to OL-gull.

