Stenseth dominerte og vann Beito-sprinten: – Håper å setje på plass utlendingane

Den 24 år gamle Grong-løparen var raskast i prologen og heldt fram med siger i kvart- og semifinale. I finalen rykte ho frå konkurrentane før oppløpet og staka seg inn til siger føre verdsmeister og favoritt Maiken Caspersen Falla.

– Eg tar med meg skikkeleg mykje sjølvtillit frå dette. Du får verkeleg stadfesta at det eg har gjort, har vore bra, og at eg har tatt dei stega som er nødvendig for å stå øvst. Eg kan senke skuldrene skikkeleg for det som skal skje seinare i vinter, sa trønderjenta etter sprintsigeren på Beitostølen.

24-åringen gjekk seg inn i den norske VM-troppen sist vinter, men sigeren på fredag var det endelege gjennombrotet. Stenseth gjekk ein praktkonkurranse.

Det gir sjølvsagt håp for det som ventar seinare.

– Eg håper å kunne kjempe om dei gjævaste plasseringane i verdscupen. Eg trur at det er fleire jenter på laget som er ivrig på å vise det norske folket at vi er jævlig gode på sprint, og at vi kan setje på plass utlendingane litt.

Gjetord

Landslagstrenar Ole Morten Iversen sette eit utropsteikn ved Stenseths namn under pressekonferansen på torsdag. Han fortalde at ho hadde vore svært god på trening i lang tid. Meir enn éin gong hadde ho slått Maiken Caspersen Falla.

Stenseth er ein atletisk utøvar med typiske sprinteigenskapar, ikkje minst i klassisk der ho førebels er best.

Iversen meiner at ho har tatt dei vidgjetne stega.

– Ho hadde fartseigenskapane frå før, men har vorte betre på intervall. Hovudinntrykket er at ho har tatt distansesteg, men òg at ho har tatt steg som gjer at ho held sprintrenna betre. Det synest eg vi fekk bevis på i dag. Ane har sprintkropp- og sprinthovud. Det er godt å ha ein slik løpar på laget. Det inspirerer dei andre òg, sa Iversen til NTB.

Positiv

Maiken Caspersen Falla var fornøgd med 2.-plass bak Stenseth. Ho meinte at dagen var positiv sjølv om det enda med «tap» for Stenseth.

– Eg har vore usikker på om eg i det heile skulle gå. Eg har følt meg sliten og trøytt etter høgdeopphaldet dei tre siste vekene. Eg bestemte meg for å gå og gi det ein sjanse, og då er det godt å få slike svar som i dag med ein god prolog der eg og Ane var eit godt stykke føre dei andre.

Falla seier at ho manglar det vesle ekstra, men trur at ho skal finne det inn mot verdscupopninga i Ruka neste helg.

Falla har vore ei litt einsleg norske svale i sprint i dei siste åra. Ho er glad for at ho har fått meir motstand i ein løpar som Ane Appelkvist Stenseth.

– Det synest eg er kjempebra. Mange har fått gjennombrotet sitt på Beitostølen, og no fekk Ane det. Det er eit styrketeikn for norsk damesprint at det er nokon andre som kjem og tar over når eg sjølv ikkje er heilt på topp. Vi treng breidde i troppen, og det er bra for laget at vi får fram fleire sprintarar, sa Falla.

Det aller meste tyder på at løpa til både Stenseth og Falla hadde halde til finaleplassar òg i verdscupen med alle gode utlendingane på startstrek.

Laurdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, medan mennene går 15 kilometer.

