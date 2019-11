Stenseth raskast i Beito-prologen

sport

Grong-løparen gjekk i mål på tida 2.57,03. Det var halvsekundet føre sprintverdsmeister Maiken Caspersen Falla.

Den norske duoen var klart raskast. Amerikanske Sophie Caldwell på 3.-plassen var 4,02 sekund bak Stenseth.

Andre gode norske kort i utslagsrundane er mellom anna Anna Svendsen (5.-plass i prologen), Kristine Stavås Skistad (6) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (8).

Heidi Weng valde å stå over sprinten på fredag som følgje av hovudverk etter eit fall for to dagar sidan.

– Det er ikkje grunn å presse seg hardt når ein har hovudverk. Det er ikkje noko farleg, og vi håper det går fort over, sa landslagslege Øystein Andersen til NRK.

Frå før var det klart at Ingvild Flugstad Østberg er nekta start både på Beitostølen og i verdscupen i Ruka. Fråværet blir forklart med helseproblem.

Sjølve utslagsrundane i sprinten startar klokka 12.30.

Laurdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, medan herrane går 15 kilometer.

