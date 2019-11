Zuccarello med skåring mot Avalanche

sport

For andre kamp på rad vart det siger for Minnesota Wild, som har slite på botnen på tabellen i vestleg avdeling i NHL i lang tid.

I oppgjeret mot Avalanche var det Mats Zuccarello som sørgde for det første målet. Det vart sett etter nær to minutt ut i andre periode. Nordmannen, som stod plassert rett føre mål, fekk pucken frå finnen Mikko Koivu og sette han i mål. Wild auka leiinga 30 sekund seinare med ei skåring frå Jordan Greenway. Leiinga vart likevel eten av bortelaget Avalanche, som utlikna til 2–2 i perioden.

Wild tok likevel leiinga igjen i tredje og siste periode, signert Jason Zucker til 3–2 og sørgde derfor for den andre sigeren for heimelaget på to kampar.

Mats Zuccarello fekk 15 minutt og 17 sekund på isen.

