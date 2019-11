Abramovitsj avviser Chelsea-sal

sport

Det fortel styreleiar Bruce Buck i eit intervju med den engelsk avisa The Guardian.

Abramovitsj har slite med visumtrøbbel i Storbritannia og har no israelsk statsborgarskap, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Det er årsaka til at Chelsea-eigaren ikkje har vore på Stamford Bridge sidan våren 2018. Likevel har han ingen planar om å selje klubben, ifølgje Buck.

– Absolutt ikkje. Eg har ikkje høyrt noko frå Roman som tilseier «Ja, la oss selje denne klubben» eller noko i den duren, seier Chelsea-toppen.

– Vi får ein del førespurnader av folk som vil kjøpe Chelsea på billegsal. Vi har ikkje så mykje å seie til dei folka.

Han fortel òg at Abramovitsj er like mykje involvert no som tidlegare, sjølv om han ikkje er i London lenger.

– Han er involvert. Han er med i samtalar om alt frå nye spelarar til kontraktsforlengingar. Roman snakkar med Marina (Granovskaia, Chelsea-direktør) opptil fleire gonger kvar dag, seier Buck.

Chelsea har berre tre lag føre seg på tabellen i Premier League etter 13 serieomgangar. Mannskapet til Frank Lampard har imponert, sjølv om det vart tap for Manchester City laurdag.

