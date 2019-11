Holund tok den siste Ruka-plassen, Weng står over

sport

Måndag stadfesta Skiforbundet uttaket til kommande helgs minitour i Ruka. Åtte herreløparar var førehandsuttatt til renna allereie i forkant av opningsrennet på Beitostølen i helga, men Eirik Brandsdal sa frå seg plassen sin på grunn av sjukdom.

Dermed stod tre plassar opne ved sida av Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar.

Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger var sjølvskrivne etter sterke prestasjonar på Beitostølen i helga. Den siste plassen gjekk til Hans Christer Holund. Nittedal-løparen vart nummer tre på 15-kilometeren i fri teknikk søndag og nummer 16 på same distanse i fri teknikk laurdag.

Begge dagar vart han slått av Martin Løwstrøm Nyenget, som dermed banka hardt på Ruka-døra. Han kom likevel til kort, all den tid landslagsløparane hadde førsteprioritet i uttaket.

Holund usikker

Løwstrøm Nyenget sa allereie søndag at han tvilte på om det ville bli Ruka-tur.

– Eg er nok litt med i diskusjonen, men det skal nok godt gjerast å komme med. Vi får sjå litt korleis dei legg opp kabalen. Eg skal vere klar til dei sjansane eg får, sa Lillehammer-løparen.

Han avviste at han ville bli skuffa dersom han vart oversett måndag.

– Dei som er på landslaget, har gjort seg fortent til det i fjorårssesongen. At dei har nokre gode i starten, er ein innforstått med.

Holund var usikker på eigen Ruka-plass.

– Kva ville du gjort viss du skulle gjort uttaket? Skulle eg tatt ut laget, ville eg tatt ut Valnes og Hegstad Krüger føre meg, så får vi sjå, sa verdsmeisteren om uttaket søndag.

Landslaget

På kvinnesida reiser landslagstrenar Ole Morten Iversen til Finland med ni av dei ti løparane på elitelandslaget som har vore aktuelle for renna i Ruka. Landslaget består av 12 løparar, men Ingvild Flugstad Østberg og Kari Øyre Slind er begge uaktuelle til rennet.

Før helga vart det kjent at Flugstad Østberg mistar verdscupopninga som følgje av at ho ikkje har oppfylt krava i helseattesten til landslagsløparane. Slind veljar på si side å spare seg etter ei hektisk opningshelg på Beitostølen.

– I fjor bestemte eg meg for at eg i år skulle slappe litt av etter Beito og få henta meg inn igjen. Deretter vil eg prøve å gå eit godt renn på Lillehammer. For min del blir Lillehammer og Davos viktigare enn minitouren i Kuusamo. Det handlar om å ikkje gape over for mykje før jul, seier ho til NTB.

I kjølvatnet av opningsrennet i helga valde òg Lotta Udnes Weng å stå over renna i Finland for å legge inn ein treningsperiode. Anne Kjersti Kalvå får plassen hennar.

Kvinnetroppen til Ruka ser dermed slik ut: Therese Johaug, Heidi Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Tiril Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå.

I verdscuprennet på Lillehammer neste helg kjem fleire enn berre landslagsløparane til å få sjansen. Det har Noreg nasjonale kvotar og kan stille med 15 løparar av kvart kjønn.

(©NPK)