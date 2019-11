Solskjær etter poengdeling: – Eg trudde vi hadde gitt opp

sport

Manchester United var på veg mot det femte tapet sitt denne sesongen då Lys Mousset sette inn 2-0 til heimelaget etter 52 minutt.

Så gira United om, scora tre strake og var berre ei overtidsscoring frå Ollie McBurnie unna å vinne sesongens femte.

Trener Ole Gunnar Solskjær fekk tankane tilbake på 0-4-tapet for Everton i vår då heimelaget gjekk opp til 2-0.

– Eg tenkte på Everton-kampen (0-4-tap i vår), for då gav laget opp. Eg trudde vi hadde gitt opp her òg. Men spelarane gjorde ikkje det. At dei klarte å snu det var godt å sjå, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

– Ein forventar jo ikkje at spelarane gir opp, men det gjorde vi mot Everton. No gjorde vi det ikkje. Det er ein stor forskjell der, heldt Solskjær fram.

9.-plass

Poengdelinga gjer at United ligg på 9.-plass etter 13 kampar med 17 poeng. Opp til Wolverhampton på 5.-plass, som gir europaligagruppespel, er det berre to poeng, men Chelsea på plassen over er heile ni poeng føre.

– Det var ei veldig svak framsyning av oss. Vi spelte ein svak 1. omgang og vann ingen duellar, vi heldt oss ikkje til kampplanen. Men det var godt at vi klarte å komme oss tilbake.

Aston Villa kjem på besøk til Old Trafford søndag.

