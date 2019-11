IOC støttar WADA i Russland-utestenging

sport

OL-komiteen går tysdag hardt ut mot Russland for det dei meiner er ei openberr manipulering av dopingdata, og støttar WADAs innstilling om å stengje ute Russland.

Måndag vart det kjent at eit WADA-utval innstiller på at Russland som nasjon blir pålagt fire års utestenging frå alle arrangement i regi av organisasjonar som har ratifisert WADA-koden.

I ei fråsegn tysdag heiter det at «IOC vil støtte dei tøffaste sanksjonar mot alle som er ansvarlege for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker ein velkommen WADA-tilrådinga om å la individuelle russarar delta som «nøytrale utøvarar» så lenge dei kan godtgjere at dei ikkje har deltatt i dopingjuks.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) vart i september 2018 igjen tatt inn i varmen etter å ha vore utestengd i tre år, mot at Russland gjekk med på å utlevere dopingtestar og databasen over prøveresultata frå 2012 til 2015. Det er desse prøvane WADA meiner er fuska med.

Det er derfor at landet står føre ei historisk hard straff.

Vil sikre rettferd

Tysdag oppmoda IOC igjen til at råmaterialet frå laboratoriet i Moskva blir utlevert, slik at ein omsider kan undersøkje prøver og data.

– Dette vil sikre at rettferd vil bli oppfylt, at dei skuldige blir tatt og uskuldige blir verna, skriv IOC.

– På denne måten kan den mørke skuggen som heng over den nye generasjonen med russiske idrettsutøvarar bli fjerna.

Kan stille i fotball-EM

Etter at utvalet no har komme med innstilling, er det opp til WADAs styre å ta den endelege avgjerda om kva som skal skje med russisk idrett. Det skjer på styremøtet i Paris 9. desember.

Viss innstillinga frå utvalet blir følgd, vil Russland ikkje kunne stille som eigen nasjon under dei kommande sommarleikane i Tokyo i 2020 og heller ikkje i vinter-OL i Beijing i 2022. Det same vil gjelde ei lang rekke andre internasjonale stemner og meisterskap.

I staden kan russiske utøvarar som blir godkjente etter å ha underkasta seg eit strengt og uavhengig prøveregime delta under nøytralt flagg, slik det vart praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Utestenginga vil ifølgje nyheitsbyrået AFP ikkje gjelde fotball-EM for neste år, der Russland er kvalifisert og skal vere ein av 12 vertsnasjonar.

(©NPK)