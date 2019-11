NFF-presidenten trur ikkje fleire EM blir spreidd utover Europa

sport

I EM 2020 er meisterskapen fordelt mellom tolv ulike vertsnasjonar, men NFF-president Terje Svendsen verken ønskjer eller trur at det kjem til å gjenta seg i framtida.

Til NTB trekker Svendsen fram ei rekke moment som taler mot, mellom anna Fair play.

– For det første kan ein diskutere Fair play-perspektivet med at vertsnasjonane er lova å spele to eller tre heimekampar i dei innleiande rundane, seier han og trekker fram at desse landa vil få ein stor fordel i dei innleiande rundane.

Men det er ikkje det einaste Svendsen har å utsetje på korleis EM neste år blir avvikla. Også reiseavstand, tidssoner og logistikk løftar NFF-presidenten opp som utfordringar.

– Det er frå Baku (Aserbajdsjan) til Glasgow (Skottland), det er tidsforskjellar og tolv ulike arenaer som skal dekkjast, seier Svendsen.

– Det blir ikkje den billegaste meisterskapen som har vorte arrangert, seier NFF-toppen.

Fleire land kan bli vanleg

EM i 2024 skal arrangerast i Tyskland, men kor kommande meisterskap skal spelast etter det er ikkje visst. Men Svendsen har tru på tanken om at fleire nasjonar går saman om å vere arrangør.

– Det er mange argument som tilseier at det ikkje blir tolv stader som skal arrangere ein europameisterskap framover. Men at fleire land som ligg i nærleiken av kvarandre kan gå saman, det trur eg kjem til å bli meir og meir vanleg.

NFF-presidenten, som sit i ein UEFA-komité som behandlar konkurransereglar, system og struktur for konkurransar på landslag, veit ikkje om andre komitémedlemmer deler oppfatninga hans. Men seier at han opplever at UEFA meiner dette er komplisert.

Noreg til Glasgow?

Noreg kan ta seg til meisterskapen via omspelet i nasjonsligaen. Noreg møter Serbia i semifinalen på Ullevaal 26. mars.

Med siger der vil Noreg sikre ein avgjerande kamp mot enten Skottland eller Israel på Ullevaal. Skulle Noreg vinne det oppgjeret også, vil dei vere klare for EM-sluttspelet i neste sommar.

Skulle Lars Lagerbäck klare kunststykket å ta det norske laga til EM skal Lagerbäcks mannskap spele i gruppe D med to kampar på Hampden Park i Glasgow og éin (mot England) på Wembley i London.

– Trekninga blir heller ikkje superspennande, fordi det er så mange premissar som blir lagt på førehand. Når ting blir bestemte på førehand, mistar ein litt av snerten ved trekninga, seier Svendsen til NTB.

Dei to motstandarane i Glasgow blir klare når gruppespelet blir trekt i Bucuresti 30. november.

Desse tolv byar er arrangør for EM 2020: Amsterdam (Nederland), Baku (Aserbajdsjan), Bucuresti (Romania), Budapest (Ungarn), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), Glasgow (Skottland), København (Danmark), London (England), München (Tyskland), Roma (Italia) og St. Petersburg (Russland).

(©NPK)