Ny alvorleg kneskade for Ragnhild Mowinckel

Dei siste månadene har 27-åringen frå Molde trena målretta for å komme tilbake, og opptreninga har lenge gått som planlagt. Førre veke fekk ho likevel eit nytt tilbakeslag.

Ei planlagt undersøking hos landslagslege Marc Strauss viste då at korsbandet igjen var roke som følgje av ein smell på trening.

– Dette var ein blytung og uverkeleg beskjed å få sidan eg nærma meg å bli konkurranseklar etter alle desse månadene med opptrening. Dessverre betyr det at eg mistar denne sesongen, og at eg igjen må gjennom ein ny runde med tolmod, sveitte og tårer. Eg er fast bestemd på at eg skal tilbake der eg slapp, og jobbe vidare derfrå, seier Mowinckel i ei pressemelding frå Skiforbundet.

– Vi har avtalt å operere kneet i starten av desember, og så ventar ein ny periode med rehabilitering, seier landslagslege Marc Strauss.

Mowinckel tok sølv i både utfor og storslalåm under OL i Pyeongchang i 2018.

