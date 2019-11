Russisk antidopingsjef forventar utestenging i fire år

sport

– Det er verkelegheita, sa sjefen for det russiske antidopingbyrået (RUSADA) tysdag.

Måndag vart det klart at eit WADA-utval tilrådde styret sitt å stenge ute Russland i fire år frå all idrett for brot på dopingavgjerdene. Den endelege avgjerda blir tatt på eit møte i Paris 9. desember.

Utvalet leidd av briten Jonathan Taylor har over fleire år arbeidd med å komme fram til den russiske bruken av doping og forsøka på å skjule den omfattande dopinga for omverda.

Utvalet meiner at russarane har manipulert datamaterialet frå dopinglaboratoriet i Moskva som dei har gitt frå seg. Heile denne saka baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som vart offentleggjort i 2015.

Dopingkrise

– Vi stuper inn i ein ny fase av Russlands dopingkrise. Fire år er lenge, og det betyr to olympiske leikar, sa antidopingsjef Ganus tysdag.

Han meiner Russland treng ei ny idrettsleiing, og vil at president Vladimir Putin no skal gripe inn.

– For å vere heilt ærleg, ventar eg på at presidenten skal ta ein aktiv del i dette. Det er mange problem innan idretten, men den mest vanskelege og tragiske er at idrettsutøvarane har vorte gislar på grunn av framferda til idrettsleiarane våre.

– Vi treng å få gjennomført omfattande endringar. Vi treng nye idrettsleiarar, sa Ganus.

Viss innstillinga frå utvalet blir følgd, vil Russland mellom anna ikkje kunne stille som eigen nasjon under sommarleikane for neste år i Tokyo og heller ikkje i vinter-OL i Beijing i 2022.

Kan anke

Utvalet meiner Russland må stengast ute frå alle arrangement som har ratifisert WADA-koden. Det inkluderer òg VM i fotball i Qatar i 2022.

Ei utestenging kan òg setje Russlands status som ein av 12 vertar for EM-sluttspelet for neste år i fotball i fare. Russland er plassert i gruppe med Danmark og Belgia i turneringa.

Skulle WADA konkludere med utestenging i fire, kan avgjerda bli anka til Idrettens valdgiftsrett (CAS).

