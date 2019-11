Skiskyttarane ventar med fluorforbod

sport

Det var NRK som omtalte saka først i Noreg.

Fluor blir brukt for å forbetre gliden i langrennssporet, men framstilling og bruk av fluorhaldig smurning blir forbunde med betydeleg helsefare. EU har vedtatt eit forbod mot produksjon og omsetning av fluorstoffet PFOA, som har vore viktig i skismurning, med verknad frå 2020.

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok laurdag totalforbod mot fluorhaldige smørjeprodukt i alle greiner med verknad frå neste sesong. IBU-styret diskuterte eit mogleg fluorforbod på styremøtet sitt i München tysdag, men valde å vente med eit vedtak.

– Styret uttrykte støtte for EU-forbodet og anerkjente den tilsynelatande helserisikoen og miljøbekymringane knytt til fluorsmurning. Styret vedtok å utnemne ei arbeidsgruppe med knytte til ekstern ekspertise for å skaffe meir kunnskap om saka og sikre at eventuelle reglar inneheld effektive kontrolltiltak som sikrar rettferdig konkurranse, heiter det i ei fråsegn etter styremøtet.

Skiskyttaranes smørjesjef Tobias Dahl Fenre sa til NRK måndag at han synest FIS har gått altfor fort fram i denne saka.

– Eit forbod må komme på bakgrunn av dialog og langsiktig arbeid. Eg reagerer på at ein har sett ein kort frist og at det skal tre i kraft allereie neste sesong. Både i FIS og IBU må vi diskutere korleis dette skal fungere i praksis og finne eit regelverk, sa han, og det verkar som IBU-styret har gjort som han ønskte.

Styret diskuterte òg eit mogleg EU-forbod mot blyhaldige kuler, noko som kan få store konsekvensar for skiskyting.

– IBU tar dette spørsmålet svært alvorleg og følgjer nøye med på tekniske utviklingar i skytesport. Vi vil sørgje for at eventuelle løysingar er i tråd med EU-krava, står det.

Det blir påpeika at eit eventuelt blyforbod vil setjast i verk tidlegast i 2022 og at det i så fall vil følgje ein overgangsperiode.

