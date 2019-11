Solberg glitra då handballjentene slo Sverige i VM-generalprøven

sport

Laurdag innleier Noreg VM-sluttspelet i Japan mot Cuba. Tysdag testa Thorir Hergeirssons utvalde forma.

Møtet med Sverige i Fukuoka enda med ein solid sjumålssiger, sjølv om landslagssjefen ikkje var hundre prosent fornøgd med alt han fekk sjå.

– Ein god del positivt. Vi rullerte på laget, og det gjer at rytmen blir litt ujamn innimellom. I periodar spelte vi bra, men vi slapp oss unødvendig langt ned etter pause, samanfatta Hergeirsson overfor NTB.

– Det svingar. Vi treng å jobbe meir med samhandling og samspel, men dette var eit bra steg på vegen, la han til.

Solid Solberg

Stine Bredal Oftedal og meisterskapsdebutant Moa Høgdahl sette inn dei to første måla i kampen i Fukuoka og slo med det an tonen. Deretter vart det 3-0 i norsk favør, før svenskane hamna i målprotokollen for første gong.

Den store frontfiguren i første omgang vart likevel målvakt Silje Solberg. Med ein redningsprosent på rundt 50 bidrog Siofok-proffen sterkt til at det stod 19-12 til pause.

Då var kampen i realiteten avgjort.

Etter pause klarte ikkje det norske laget å halde oppe trykket på same måte, og annan omgang enda til slutt 13-13.

Ventar med Aune

15 av dei 16 spelarane i den norske VM-troppen fekk speletid i kampen på tysdag i Fukuoka. Unntaket var Vipers-profilen Malin Aune, som pådrog seg ein kneskade i før avreisa til Japan.

Landslagssjef Hergeirsson kan heller ikkje love at Aune blir klar til opningskampen på laurdag mot Cuba.

– Malin ventar vi med nokre dagar til, men ho er i god utvikling. Ho blir klar gjennom helga, enten til første eller andre kamp, sa han til NTB.

Angola, Nederland, Serbia og Slovenia er resten av dei norske motstandarane i puljespelet. Dei tre beste går vidare til hovudrunden, der to semifinaleplassar ligg i potten.

Noreg kjem til meisterskapen som regjerande sølvvinnarar etter finaletap for Frankrike i VM i 2017.

(©NPK)