Ellingsen forlengde med seriemeistrane

Etter å ha slite med skadar førre sesong har 24-åringen vore fast inventar i mannskapet til Erling Moe, som allereie har sikra seg seriegull.

Etter storspelet er 24-åringen påskjønt med ny kontrakt.

– Det viser at dei har veldig stor tru på meg, og vi har hatt ein prosess ei stund no. Det var veldig herleg å skrive under på papiret og få det unnagjort. Eg er utruleg fornøgd no, seier midtbanespelaren til nettsida til klubben.

Molde-trenar Erling Moe forklarer kontraktsforlenginga med at Ellingsen er ein spelar dei ønsker å bygge laget vidare med.

– Han er ein spelar som vi trur og veit har eit endå større potensial enn det vi har fått sett så langt. Heile fjoråret var han ute, og han har komme tilbake på ein veldig bra måte i år. Neste år blir han endå betre, seier Moe.

Ellingsen kom til Molde frå Kongsvinger i 2017 og har så langt 39 kampar og seks mål for klubben.

